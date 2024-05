Frosinone-Inter - Inzaghi | Prestazione ottima Contento per Sensi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 10 maggio 2024) “Tecnicamente i ragazzi sono stati bravissimi. Nella fase di non possesso qualche volta abbiamo rischiato, ma laè stata”. Lo ha detto a Dazn il tecnico dell’, Simonedopo la vittoria per 5-0 contro ilallo ‘Stirpe’. Buoni segnali dal gruppo ma anche dalle seconde linee: “Stasera ho avuto ottime risposte, ma non ne avevo bisogno. Arnautovic e Buchanan hanno fatto un gran lavoro negli allenamenti e in campo, ma io non sono riuscito a dare loro abbastanza spazio. Stasera lo meritavano. Sonoanche per, che si è sempre allenato al massimo”. Belle parole anche per Frattesi: “Mi auguro che possa confermarsi con questi numeri, ma dipenderà molto da lui. Si è inserito bene, ha lavorato e ha fatto quello che doveva fare. ...