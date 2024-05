Jia Zhang-ke - la Cina nel tempo della memoria

(Di sabato 11 maggio 2024) Dalla metà degli anni Novanta, col folgorante esordio Xiao Wu (Pickpocket, 1997), che lo rivelò al pubblico internazionale, Jia-ke, nato nel 1970, ha portato un respiro inedito nel cinema first appeared on il manifesto.

La Tucker Film in concorso a Cannes con Jia Zhang Ke! - La Tucker Film in concorso a Cannes con Jia Zhang Ke! - Una consuetudine felice che si rinnoverà anche quest’anno: i riflettori della 77ª edizione sono infatti pronti a illuminare l’attesissimo Caught by the Tides di Jia Zhang Ke, uno dei 22 titoli in ...

"Zhang Le Selection", da Bon Wei una speciale selezione di cinque Whisky Single Cask - "Zhang Le Selection", da Bon Wei una speciale selezione di cinque Whisky Single Cask - Una linea di whisky pregiati (4 inglesi e 1 scozzese) in edizione limitata che vengono serviti a fine pasto al ristorante Bon Wei a Milano di Zhang Le, ma anche proposti ad altri locali scelti [...] ...

Tucker Film protagonista a Cannes - Tucker Film protagonista a Cannes - La casa di distribuzione e produzione friulana porta sulla Croisette l'ultimo flm di Jia Zhang Ke, il regista di "Still life": «una cina che non siamo abituati a vedere» ...