Serie B - 38esima | Como in A e Venezia ai playof - scende l' Asco -i, il Bari ai playout

Il Como festeggia il ritorno in Serie A 21 anni dopo l’ultima volta: in città scoppia la festa promozione dopo la gara contro il Cosenza Sono servite tutte e 38 le giornate del campionato di Serie B, un’attesa lunga ma non quanto i 21 anni passati ...

Ci sarà un altro derby regionale per l’Inter nella prossima Serie A: quello col Como. I lariani, pur non battendo il Cosenza, hanno conquistato la promozione chiudendo al secondo posto in Serie B. IN TRIONFO – Mentre l’Inter batteva 0-5 il ...