Canottieri Napoli | incontro tra campioni e nuove leve celebra leggende del circolo

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Domani, giovedì 23 marzo, ilcelebrerà alle ore 16 oltre 50 atleti che hanno onorato la città e ilcon titoli mondiali e medaglie olimpiche. Una giornatativa che farà da ponte per vecchie egenerazioni, con quest’ultime che accoglieranno idel. Passato e presente alAlle giovani promesse, impegnate nel canottaggio, nella vela, nel nuoto, nella pallanuoto, nel triathlon, nel tennis e nella motonautica, si affiancherà la presenza diolimpici come Massimiliano Rosolino, Davide Rummolo, Davide Tizzano, Carlo Silipo, Ferdinando Gandolfi, Imma Cerasuolo e della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_napoli : Canottieri Napoli, la festa dell'orgoglio: premiati 50 campioni del circolo da Rosolino a Pirozzi [aggiornamento de… - ANSACampania : Canottieri Napoli celebra giornata dell'orgoglio giallorosso - Kappaellenet : #BNINEAPOLIS: QUATTRO ANNI DI #SUCCESSI, È #FESTA AL #CANOTTIERI NAPOLI - PepperFlower : @StefanoPutinati Certo, ci ho vissuto per 14 anni, ha degli scorci interessanti ma nel complesso manca la dimension… -

Domani, giovedì, 23 marzo alle ore 16, al circolo, oltre 50 atleti che hanno onoratoe il circolocon titoli mondiali e medaglie olimpiche, saranno celebrati in una giornata che vuole costruire un ponte tra vecchie ...Giovedì 23 marzo, dalle alle ore 16, al Circolooltre 50 atleti che hanno onoratoe il club del Molosiglio conquistando titoli mondiali e medaglie olimpiche saranno celebrati in una giornata che vuole costruire un ponte tra ...Giovedì, 23 marzo alle ore 16, al circolo, oltre 50 atleti che hanno onoratoe il circolocon titoli mondiali e medaglie olimpiche, saranno celebrati in una giornata che vuole costruire un ponte tra ...

Canottieri Napoli celebra giornata dell'orgoglio giallorosso Agenzia ANSA

Le leggende della Canottieri Napoli, i campioni mondiali e le medaglie olimpiche, tutte insieme domani giovedì 23 marzo alle 16 al Circolo del Molosiglio: è la "Festa dell'orgoglio giallorosso" ...Trecentoventi pagine di cronaca. Momenti, racconti, personaggi, aneddoti, grandi emozioni. Franco Esposito, già inviato speciale del Mattino e del Corriere dello Sport-Stadio, racconta ...