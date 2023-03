Meloni: "L'Italia ha le carte in regola per un ruolo da protagonista" (Di martedì 21 marzo 2023) AGI - "Il prossimo Consiglio europeo affronta sfide prioritarie, come l'Ucraina, il mercato unico, l'immigrazione. L'Unione europea è chiamata al compito più arduo deglio ultimi decenni". Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo intervento al Senato in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo, si dice convinta che "l'Italia ha tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista". "Serve una regia, tempestività, efficacia", afferma. "Flusso di migranti senza precedenti" L'immigrazione "sta diventando un'emergenza strutturale, stiamo assistendo" ad un flusso di migranti" senza precedenti, "l'Italia non può aspettare oltre, non possiamo aspettare inermi. Le frontiere marittime dell'Italia sono frontiere dell'Europa e l'Europa ... Leggi su agi (Di martedì 21 marzo 2023) AGI - "Il prossimo Consiglio europeo affronta sfide prioritarie, come l'Ucraina, il mercato unico, l'immigrazione. L'Unione europea è chiamata al compito più arduo deglio ultimi decenni". Il presidente del Consiglio Giorgia, nel suo intervento al Senato in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo, si dice convinta che "l'ha tutte leinper recitare unda". "Serve una regia, tempestività, efficacia", afferma. "Flusso di migranti senza precedenti" L'immigrazione "sta diventando un'emergenza strutturale, stiamo assistendo" ad un flusso di migranti" senza precedenti, "l'non può aspettare oltre, non possiamo aspettare inermi. Le frontiere marittime dell'sono frontiere dell'Europa e l'Europa ...

