“Le ragazze del 2000…”: Vittorio Sgarbi senza limiti | L’imbarazzo di Mara Venier (Di martedì 21 marzo 2023) Vittorio Sgarbi ne ha combinata un’altra delle sue: la frase pronunciata dal critico d’arte a Domenica In ha sollevato molte polemiche. La storia della televisione italiana è caratterizzata anche da momenti esilaranti e gaffe, oltre a litigi in diretta che vengono occasionalmente riproposti anche sui vari social. Tra i protagonisti indiscussi di queste scenette c’è Vittorio L'articolo “Le ragazze del 2000…”: Vittorio Sgarbi senza limiti L’imbarazzo di Mara Venier NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 21 marzo 2023)ne ha combinata un’altra delle sue: la frase pronunciata dal critico d’arte a Domenica In ha sollevato molte polemiche. La storia della televisione italiana è caratterizzata anche da momenti esilaranti e gaffe, oltre a litigi in diretta che vengono occasionalmente riproposti anche sui vari social. Tra i protagonisti indiscussi di queste scenette c’èL'articolo “Ledel”:diNewNotizie.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... danieleviotti : Quelli che i gay spacciano i loro come figli. Oh yeah Quelli che vogliono punire la gpa che è già vietata. Oh yeah… - bartolopietro1 : Quando un regime avvelena i propri figli, avvelena il futuro del Paese. E in Iran centinaia di studentesse sono sta… - Agenzia_Ansa : Avevano festeggiato l'8 marzo ballando senza velo a Teheran sulle note della canzone 'Calm Down'. Le 5 ragazze iran… - Diego90267983 : RT @LucillaMasini: #Sgarbi: 'Le ragazze nate nel 2000 sono t***e. Mia figlia sarà del 99' La figlia: 'Sono del 2000' Secondo il centrodest… - giadanajarro : RT @fracco_: Lucia Annunziata si sbilancia, un attimo appena: parte la condanna. Sull’altro canale il sottosegretario alla Cultura dà della… -

Vittorio Sgarbi: Le ragazze del 2000, tutte tro*e, la reazione della figlia nata in quell'anno Fanpage.it La cultura antimafia si forma sui banchi di scuola Un compito difficile quello a cui è oggi chiamata la nostra scuola, soprattutto quando si parla di impegno antimafia. Fare la differenza, però, è possibile, se offriamo ai nostri ragazzi e alle nostre ... Controlli antidroga a Sorrento, segnalati tre studenti Durante il controllo erano presenti anche i militari del nucleo cinofili di Sarno ... Tre, invece, gli studenti trovati con la droga in tasca. Sono due ragazze di 18 e 15 anni e un ragazzo 18enne che, ... Un compito difficile quello a cui è oggi chiamata la nostra scuola, soprattutto quando si parla di impegno antimafia. Fare la differenza, però, è possibile, se offriamo ai nostri ragazzi e alle nostre ...Durante il controllo erano presenti anche i militari del nucleo cinofili di Sarno ... Tre, invece, gli studenti trovati con la droga in tasca. Sono due ragazze di 18 e 15 anni e un ragazzo 18enne che, ...