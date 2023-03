Wiseair | la startup in grado di monitorare la qualità dell’aria

... Con sede in Italia,misura la qualità dell'aria esterna nelle città e aiuta gli ... per alimentare il suo Growth Program, che incuba lein fase avanzata. Lanciato nel 2016, MINI ha ...La scelta, in Italia, è ricaduta invece su. Lasi occupa di misurare la qualità dell'aria esterna nelle città e aiuta gli amministratori locali e le comunità a creare e promuovere ...: Con sede in Italia,misura la qualità dell'aria esterna nelle città e aiuta gli ... "Dopo aver sostenuto numerosissimi fondatori dinella costruzione di soluzioni innovative ed ...

Wiseair raccoglie 200mila euro da Doorway StartupBusiness