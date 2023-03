Sorteggio quarti Champions League: calendario, data, programma, orari e tv (Di mercoledì 15 marzo 2023) Solita location, solito orario. Il Sorteggio che determinerà le gare dei quarti di finale della Champions League 2022-23 si terrà venerdì 17 marzo alle ore 12 nella Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera. La cerimonia inizierà a mezzogiorno e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito web dell’Uefa (uefa.com), che organizza la competizione, nonché su Sky Go, Amazon Prime Video, Now Tv e Mediaset Infinity. La diretta tv è invece prevista su Sky Sport 24 (canale 200), solo per abbonati, e probabilmente sul Canale 20 del digitale terrestre, in chiaro. Al Sorteggio parteciperanno le otto vincitrici degli ottavi di finale, che si concludono questa sera con le gare di ritorno degli ultimi due accoppiamenti: Real Madrid-Liverpool e Napoli-Eintracht Francoforte. I Blancos partono dalla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) Solita location, solitoo. Ilche determinerà le gare deidi finale della2022-23 si terrà venerdì 17 marzo alle ore 12 nella Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera. La cerimonia inizierà a mezzogiorno e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito web dell’Uefa (uefa.com), che organizza la competizione, nonché su Sky Go, Amazon Prime Video, Now Tv e Mediaset Infinity. La diretta tv è invece prevista su Sky Sport 24 (canale 200), solo per abbonati, e probabilmente sul Canale 20 del digitale terrestre, in chiaro. Alparteciperanno le otto vincitrici degli ottavi di finale, che si concludono questa sera con le gare di ritorno degli ultimi due accoppiamenti: Real Madrid-Liverpool e Napoli-Eintracht Francoforte. I Blancos partono dalla ...

