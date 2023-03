Per la morte di Astorre si indaga per istigazione al suicidio. Poche ore prima aveva rilasciato un’intervista (Di venerdì 3 marzo 2023) La Procura di Roma ha avviato un fascicolo in relazione alla morte di Bruno Astorre, il senatore del Pd morto questa mattina a Palazzo Cenci. Il fascicolo, come avviene in questi casi, è stato rubricato per istigazione al suicidio. Il pm di turno, Fabrizio Tucci, ha effettuato un sopralluogo negli uffici del palazzo dove Astorre è stato trovato morto, secondo le prime indiscrezioni nel cortile interno. Senatore Pd di lungo corso, era a palazzo Madama dal 2013. Dal 2018 segretario regionale del Pd nel Lazio, ultimo impegno le recenti elezioni regionali. Una lunga carriera politica iniziata nel Ppi, proseguita nella Margherita e quindi nel Pd. Nel 2021 si era sposato con Francesca Sbardella, sindaca Pd di Frascati. E alla cerimonia avevano preso parte tanti dirigenti dem laziali, da ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 marzo 2023) La Procura di Roma ha avviato un fascicolo in relazione alladi Bruno, il senatore del Pd morto questa mattina a Palazzo Cenci. Il fascicolo, come avviene in questi casi, è stato rubricato peral. Il pm di turno, Fabrizio Tucci, ha effettuato un sopralluogo negli uffici del palazzo doveè stato trovato morto, secondo le prime indiscrezioni nel cortile interno. Senatore Pd di lungo corso, era a palazzo Madama dal 2013. Dal 2018 segretario regionale del Pd nel Lazio, ultimo impegno le recenti elezioni regionali. Una lunga carriera politica iniziata nel Ppi, proseguita nella Margherita e quindi nel Pd. Nel 2021 si era sposato con Francesca Sbardella, sindaca Pd di Frascati. E alla cerimoniano preso parte tanti dirigenti dem laziali, da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Apprendo con tristezza della morte di Bruno Astorre, un uomo la cui storia politica rappresenta quell’inscindibile… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Da 20 anni in Italia, ucciso da un razzo russo nel Donbass. La storia di Tato, 39 anni, viveva a Piacenza… - amnestyitalia : La pena di morte per puntellare l’apartheid israeliana - gaetan_gaetan : RT @GiuseppeConteIT: Apprendo con tristezza della morte di Bruno Astorre, un uomo la cui storia politica rappresenta quell’inscindibile e i… - SecolodItalia1 : Per la morte di Astorre si indaga per istigazione al suicidio. Poche ore prima aveva rilasciato un’intervista… -

Senato, Bruognolo (Lega): Profonda tristezza per la scomparsa del Senatore Astorre "La politica laziale perde un suo grande rappresentante". 'La notizia della morte di Bruno Astorre desta profonda tristezza. Il mio pensiero e abbraccio va alla moglie Francesca, alla sua famiglia e a quanti lo hanno conosciuto. La politica laziale perde un suo grande ... Calcio:Pioli 'Astori sempre con me, domani sarà particolare' Fiorentina - Milan, in programma sabato alle 20.45 allo stadio Franchi, cade a 5 anni esatti dalla morte di Davide Astori: "Domani Davide sicuramente sorriderà, intimamente sarà una partita per particolare", spiega Stefano Pioli, allenatore in viola del difensore proprio nei giorni della sua ... Senato, morto senatore Astorre a Palazzo Cenci Il Sole 24 ORE Pier Paolo Pasolini, chiesta la riapertura delle indagini: "Verificare tre Dna" Nuova istanza alla procura di Roma per la riapertura delle indagini sulla morte di Pier Paolo Pasolini, avvenuta all'Idroscalo di Ostia il 2 novembre del 1975. A depositarla l'avvocato Stefano ... Morto il senatore del Pd Bruno Astorre in uno degli uffici del Senato, a Palazzo Cenci, i dettagli Il senatore del Pd Bruno Astorre è morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a palazzo Cenci. Il portone dell'immobile è adesso chiuso. Sono arrivati il segretario generale di Palazzo Mad ...