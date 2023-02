The Strays, la recensione: cinema postmoderno per un thriller che non ti aspetti (Di venerdì 24 febbraio 2023) La recensione di The Strays: gli omaggi a Jordan Peele, i plot twist e il passato che ritorna. Se cercate un buon thriller psicologico, quello di Nathaniel Martello-White potrebbe fare al caso vostro. In streaming su Netflix. Non tutto gira per il meglio, e ad un certo punto arriva bruscamente una fastidiosa sensazione, come se il film avesse raggiunto un punto morto in grado di blocca gli ingranaggi narrativi (ma forse è stata un'intenzione degli autori). C'è poi da dire che il cast funziona ad intermittenza e i riverberi di Jordan Peele sono fin troppo marcati. Tuttavia, prima di addentrarci nella recensione, ammettiamo il nostro colpo di fulmine: The Strays di Nathaniel Martello-White è una sorpresa. Lo è, soprattutto, per il finale - che certamente non vi riveliamo - in grado di sbloccare l'impasse ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ladi The: gli omaggi a Jordan Peele, i plot twist e il passato che ritorna. Se cercate un buonpsicologico, quello di Nathaniel Martello-White potrebbe fare al caso vostro. In streaming su Netflix. Non tutto gira per il meglio, e ad un certo punto arriva bruscamente una fastidiosa sensazione, come se il film avesse raggiunto un punto morto in grado di blocca gli ingranaggi narrativi (ma forse è stata un'intenzione degli autori). C'è poi da dire che il cast funziona ad intermittenza e i riverberi di Jordan Peele sono fin troppo marcati. Tuttavia, prima di addentrarci nella, ammettiamo il nostro colpo di fulmine: Thedi Nathaniel Martello-White è una sorpresa. Lo è, soprattutto, per il finale - che certamente non vi riveliamo - in grado di sbloccare l'impasse ...

