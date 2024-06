Corteo a Roma contro il governo Scontri violenti tra manifestanti e polizia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 1 giugno 2024) Momenti di tensione alorganizzato ailMeloni. La manifestazione, inizialmente pacifica, ha preso una svolta più agitata quando alcunidei collettivi hanno deviato dal percorso previsto, dirigendosi verso la stazione Termini e il centro della città, anziché seguire l’itinerario stabilito.traalilMeloni pic.twitter.com/GbIrhX0Uqf— Local Team (@localteamit) June 1, 2024 Laè intervenuta per respingere e allontanare idevianti, utilizzando anche lacrimogeni per disperdere la folla. In risposta, i giovani hanno lanciato petardi, bombe carta e acceso fumogeni, creando un clima di tensione nelle strade di. Durante la protesta, alcuni, con il volto coperto dalla famosa maschera di “V per Vendetta”, hanno bruciato un aeroplanino di cartone di fronte a uno degli ingressi del Palazzo dell’Aeronautica, mentre i partecipanti continuavano il loro cammino verso Castro Pretorio.