Il Cacciatore la spiegazione del finale | cosa è successo a Nick?

(Di sabato 1 giugno 2024) Il, ladel? Il(The Deer Hunter) di Michael Cimino è stato premiato come miglior film e un’epopea di guerra che ha seguito tre amici d’infanzia di una cittadina della Pennsylvania, Michael (Robert De Niro), Steven (John Savage) e(Christopher Walken) nel corso della guerra del Vietnam. Il(The Deer Hunter) è una storia vera per i soldati che hanno vissuto la sua straziante narrazione, con unche, a distanza di quarant’anni, rimane uno dei pezzi più sconvolgenti del cinema. Il film non si trattiene dall’esporre le atrocità del combattimento e i loro effetti sulla psiche umana, in particolare per, il suo personaggio più fragile, che dopo la guerra scompare nel mondo del gioco d’azzardo clandestino di Saigon.