Usa anti-diabete dimagranti negati ai bimbi che ne hanno bisogno | assicurazioni non rimborsano

(Adnkronos) – Farmaci antidiabetici dimagranti negati ai bimbi che ne hanno bisogno. Accade negli Stati Uniti, dove le assicurazioni sanitarie rifiutano in molti casi di coprire i costi della liraglutide, benché autorizzato anche in età pediatrica dalla Food and Drug Administration.

