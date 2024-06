Vodafone le offerte in vista dell’estate convincono proprio tutti | promo folli

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 1 giugno 2024) Nuovoin. Preparatevi perché sono super convenienti, prezzie vantaggi assicurati. L’estate è ormai alle porte, ed è dunque tempo di pensare ai vantaggi di cui si potrà godere una volta in vacanza. Come potete immaginare e come probabilmente già avrete vissuto sulla vostra pelle negli anni scorsi, quando si passa tanto tempo lontani da casa diventa utilissimo avere più Giga di internet a propria disposizione. E perché no, anche minuti ed SMS da sfruttare su territorio nazionale verso fissi e mobili. Le nuovedipensate per l’estate 2024 – Cityrumors.itIn questo senso dunque, un ruolo fondamentale lo giocano le compagnie telefoniche e le loro. Che con la bella stagione si moltiplicano e diventano ancora più convenienti.