La campanella di San Michele | non un semplice souvenir ma nasconde molto di più

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di sabato 1 giugno 2024) C’è chi lo definisce un“portafortuna”. In realtà non è così, ma èdi più euna storia davvero particolare. A Capri è famosa per essere la “di San”. Ma conosciamo la sua affascinante storia fatta di leggenda, tradizione e spiritualità. Una piccola, segno della presenza di uno dei ... L'articolo Ladi San: non unmadi più proviene da La Luce di Maria. .