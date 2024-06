Meloni chiama Schlein | “Elly sono una leader democratica o un dittatore? Rispondi non scappare”

Fonte : fanpage di 1 giu 2024

Dal palco di piazza del Popolo, la presidente Meloni ha chiamato in causa Elly Schlein chiedendole conto di una dichiarazione del commissario europeo Nicolas Schmit: "Elly, è una domanda semplice: condividi sì o no che io non sia una leader democratica?".

