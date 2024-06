Lotta Frank Chamizo alle Olimpiadi? Prende corpo l’ipotesi ripescaggio a Parigi 2024!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) Con un documento ufficiale, preparato dal Comitato Olimpico dell’Ucraina per il CIO, è stata messa sotto la lente d’ingrandimento la condotta di alcuni atleti individuali neutrali di passaporto russo che si sono qualificatidi. I profili di questi atleti saranno valutati dal CIO per decidere il da farsi. Lo scopo di questo documento, infatti, è quello di sottolineare la posizione favorevole alla guerra in Ucraina di questi atleti, in modo che vengano esclusi dai Giochi. Lo stesso Thomas Bach, numero 1 del CIO, ha assicurato ad Olha Saladukha, medaglia di bronzo a Londra 2012 e deputata del parlamento ucraino, che quanto segnalato verrà preso in considerazione. L’elenco redatto include soprattutto itori russi, tra i quali in casa Italia ricopre particolare interesse il nome di Zaurbek Sidakov, campione del mondo 2023 nei -74 kg dello stile libero, il quale ha partecipato ad una manifestazione a supporto della guerra in Ucraina.