2 giugno su Rai2 la premiazione del concorso Lezioni di Costituzione Partecipa Fontana

(Di sabato 1 giugno 2024) ROMA – La cerimonia didel“Dalle aule parlamentari alle aule di scuola.di” sarà trasmessa domenica 2, alle 8 su Rai 2, a cura di Rai Parlamento. L’evento (che si è svolto mercoledì 29 maggio in Aula dei gruppi) è introdotto dal Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo. Presenti anche il vice presidente del Senato Gian Marco Centinaio e la Sottosegretaria Paola Frassinetti. Obiettivo del, bandito annualmente dalla Camera in collaborazione con il Senato e il Ministero dell’Istruzione e del Merito: avvicinare i giovani ai valori e ai princìpi della Carta costituzionale. I premiati: l’Istituto d’Istruzione Superiore “Giovanni Sulpicio” di Veroli (Frosinone), la Fondazione per la formazione professionale Turistica Chatillon (Aosta), il Liceo Artistico “Carlo Anti” di Villafranca di Verona (Verona), l’Istituto di istruzione secondaria superiore Archimede di Cammarata (Agrigento), il liceo “Tommaso Gargallo” di Siracusa, il Liceo Classico e Linguistico “Giosuè Carducci” di Bolzano, l’Istituto di istruzione superiore “Enzo Siciliano” di Bisignano (Cosenza) e l’istituto d’istruzione superiore “Alfredo Oriani-Luciano Tandoi” di Corato (Bari).