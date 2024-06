Corteo anti-Governo a Roma lancio di bombe carta e scontri tra manifestanti e polizia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024), 1 giugno 2024 – Momenti di tensione alcontro ilMeloni a: a Castro Pretorio alcuni manifestdei collettivi studenteschi pro-Palestina hanno deviato il percorso previsto per dirigersi verso la stazione Termini e il centro della città. Sono stati respinti e allontanati dallaanche con i lacrimogeni. I giovani, da parte loro, hanno lanciato petardi,e acceso fumogeni. Alcuni manifestin– con il volto coperto dalla maschera di V per Vendetta – hanno bruciato un aeroplanino di cartone dava uno degli ingressi del Palazzo dell'Aeronautica prima di proseguire verso Castro Pretorio. Le tensioni maggiori sono state in via Vicenza, dove un gruppo di collettivi de La Sapienza ha cercato di sfondare un cordone dicon degli scudi di plexiglas.