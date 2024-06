Fonte : ilgiornaleditalia di 1 giu 2024

Si tratta di Dosso, Ali, Folorunso, Riva, Meslek e Vissa, tutti convocati agli Europei ROMA - Sei azzurri in gara domani pomeriggio, domenica, nella settima tappa della Wanda Diamond League a Stoccolma, tutti convocati per gli Europei di Roma al via venerdì.

Atletica | Diamond League Sei azzurri in gara domani a Stoccolma