Ansia per le condizioni di Kate | la soffiata di Meghan scatena i rumors

(Di sabato 1 giugno 2024) Ledi salute diMiddleton tengono in apprensione i sudditi britannici e quanti nel mondo seguono le vicende della Royal Family. La principessa del Galles dopo aver annunciato a marzo con un video di essere in cura per un tumore, non è più apparsa in pubblico e i suoi impegni ufficiali sono stato cancellati almeno fino al 2025. Tuttavia vari osservatori di affari reali hanno parlato di un miglioramento delle sue, mentre altri fonti sostengono che la moglie dell'erede al trono britannico William abbia perso molto peso e soffra i pesanti effetti della chemioterapia: dolori, spossatezza e perdita di capelli. Il tutto mentre lo stesso re Carlo lotta contro il cancro. Ma come sta davvero la principessa? Antonio Caprarica, ex corrispondente Rai da Londra e profondo conoscitore dei palazzi reali inglesi, ha invitato tutti a non credere a "questa ventata di ottimismo pare diffusa ad arte da royal watcher molto vicini alla famiglia reale, quindi evidentemente interessati a dare una sensazione più positiva di quella che sta accadendo", mentre ci sono i "che descrivono una situazione estremamente allarmante e grave.