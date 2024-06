Fonte : calcionews24 di 1 giu 2024

In caso di vittoria contro la Fiorentina, domani, i bergamaschi otterrebbero il terzo posto in classifica. Di seguito la lista dei convocati di Gasperini, in cui non figurano.

Atalanta Fiorentina la LISTA dei convocati di Gasperini | doppia ASSENZA per il tecnico