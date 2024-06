Napoli-Conte e Di Lorenzo | parlano Del Genio Accardi e Buffon

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 1 giugno 2024) Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, Paolo Delha parlato del caso Die della replica della SSCalle parole di Mario Giuffredi: “I giocatori e i loro procuratori non possono andare via quando sono sotto contratto. Non è come Zielinski che può andare via perchè si libera a parametro zero”. La frase di Giuffredi… “La frase di Giuffredi sui contratti è buona ma è incompleta perchè bisogna portare alun’offerta congrua a quelle che sono le richieste del club partenopeo. Uno non può andare via mentre è sotto contratto. Nel momento in cui Giuffredi e Ditrovano un’offerta congrua, allora è legittimo esprimere la loro volontà di andare via. Andare via sotto contratto è un ossimoro”.