Fonte : europa.today di 1 giu 2024

Una 24enne di origini argentine si era convinta che la suocera tramasse per far finire la relazione tra lei e suo figlio, e ha deciso di mettere in atto la sua vendetta pubblicando alcune foto della donna su un sito di incontri erotici.

Pubblica foto della suocera su un sito di incontri | Se fai finire la nostra relazione sei morta