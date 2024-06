LIVE – Paolini-Andreescu 6-1 terzo turno Roland Garros 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel(terra battuta). La numero quindici del mondo è reduce dalla vittoria piuttosto sofferta ai danni della lucky loser a stelle e strisce Hailey Baptiste. La canadese, invece, entrata in gioco in virtù del ranking protetto, ha stupito tutti buttando fuori la russa Anna Kalinskaya, ventitreesima forza del tabellone. Tra le due giocatrici non ci sono scontri diretti, conche partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. All’azzurra, tuttavia, occorre alzare illlo per continuare ad avanzare. La nordamericana, infatti, nonostante sia scesa oltre la posizione numero duecento in classifica, in carriera al momento è stata frenata solamente dagli infortuni e nel 2019 è stata capace di conquistare anche un torneo del calibro degli US Open.