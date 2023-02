(Di venerdì 17 febbraio 2023) Mercoledì è andata in onda una nuova puntata di, il flagship show di casa AEW. Nel corso della puntata molta carne al fuoco, con un main event tutto al femminile con protagoniste Toni Storm, Britt Baker e Ruby Soho. Tuttavia, i dati relativi aglitv non possono dirsi soddisfacenti., infatti, ha fatto registrare ida. La concorrenza dei match NBA su ESPN probabilmente è stata determinante.inSecondo quanto riportato da Wrestlenomics, l’episodio didel 15 febbraio ha fatto registrare una media di 824 mila spettatori. Il dato non solo è inrispetto alla settimana precedente (899 ...

AEW: In calo gli ascolti di Dynamite, i peggiori da novembre a questa parte Zona Wrestling

AEW: Per la terza settimana di fila ascolti in calo per Dynamite Spazio Wrestling

AEW: Momento nero per Rampage, ascolti ancora in calo Spazio Wrestling

AEW: Ascolti ancora in calo per Rampage (27 gennaio) Spazio Wrestling

AEW: Ascolti in calo per l’ultima puntata di Dynamite (1 febbraio) Spazio Wrestling

L’ultima puntata di Dynamite andata in onda su TBS mercoledì 15 febbraio ha registrato 824.000 telespettatori. Il risultato è in cali rispetto a quello della puntata di settimana scorsa, quando lo sho ...Riascolta Meloni in conferenza da Bruxelles dopo il discorso di Zelensky di Effetto giorno. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.