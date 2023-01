Roma | Zaniolo inseguito in auto da alcuni tifosi | poi insulti e minacce

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Sale la tensione attorno a Nicolò, ai margini delladopo la scelta di non partire con la squadra a La Spezia. Dopo glie gli striscioni di contestazione, il calciatore nella notte è stato riconosciuto da, che lo hannoinnei pressi di Casal Palocco e una volta raggiunto lo hanno pesantemente insultato e minacciato, anche di morte, dalla macchina. Grosso lo spavento per il trequartista giallorosso che ha chiesto anche l’intervento della Polizia. Nel frattempo, sempre nella notte, a Trigoria è stato affisso un altro striscione. “Via da Trigoria uomini di poco conto, codardi e approfittatori… Sostegno incondizionato solo per chi rispetta i nostri colori!” è il testo firmato ‘’, il gruppo che occupa la ...