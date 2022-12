Calcio | Renzi | ' governo accetta posizione Terzo Polo | no regali a Serie A'

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Oggi il, in aula con il Ministro Abodi, smentisce la maggioranza eladelsul no al regalo allaA. I soldi diamoli alle società del territorio, ai dilettanti. E diamoli alla cultura. Non ai presidenti dellaA. #BuonSenso". Così Matteosu twitter.

...al question time di oggi sull'emendamento proposto per la dilazione dei debiti fiscali del. "... Leggi anche Soldi serie A,: "Lotito mi attacca Ha conflitto interessi grande come una casa" "...... Matteo, nella sua eNews ha ribadito di trovare "scandaloso che in una manovra che aumenta il costo della benzina e delle sigarette, i soldi vengano dati alle squadre didi Serie A ...Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Oggi il Governo, in aula con il Ministro Abodi, smentisce la maggioranza e accetta la posizione del Terzo Polo sul no al regalo alla Serie A. I soldi diamoli alle società..Roma, 7 dic. (Adnkronos) – “Esponenti di tutti i partiti, tranne noi del Terzo Polo, caro Marco”. Matteo Renzi risponde così via twitter a Marco Bentivogli. “Si possono conoscere nomi e partiti di rif ...