Con l' aiuto del cielo | le anticipazioni della terza puntata

Leggi su panorama

(Di martedì 6 dicembre 2022) Sono alle prese con un atro caso complicato e pieno di misteri Frate Clément e la giovane l’Ispettrice Taleb: questa volta dovranno scoprire chi è stato ad ammazzare una professoressa universitaria. Comincia così ladi Con l'del, il crime-drama francese in onda su Canale 5, che ha come protagonisti un seminarista tutto libri e grande studio e una giovane capitano di polizia, atea convinta, che nel tempo libero si occupa di crescere tre sorelle. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodioserie, in onda martedì 6 dicembre. Con l'del, leUna professoressa universitaria viene trovata morta nell'aula magnafacoltà ...