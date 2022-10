Reddito grillino stravolto | chi è la fedelissima della Meloni che terrorizza il M5s

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ha un nome e cognome la donna a cui Giorgiasta pensando per il ministero del Lavoro. Si tratta di Marina Elvira Calderone, la soluzione "tecnica" per risolvere i problemi economici, ma anche per modificare ildi cittadinanza. A svelare il nome Franco Bechis su Verità e Affari, che ricorda l'esperienza tecnica maturata dalla Calderone in circa 18 anni alla guida dei consulenti del Lavoro. Già durante il Conte I, il profiloCalderone emerse per il ruolopresidenza Inps. Nel corso degli anni ha già ricoperto un incarico pubblico quando la presidenza del Consiglio era nelle mani di Matteo Renzi, che la scelse per far parte del consiglio di amministrazione di Leonardo. Questa volta invece a lei potrebbe andare una vera e propria poltronissima, con l'onere di revisionare le regole del ...