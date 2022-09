GF Vip, Elenoire Ferruzzi su Luca Salatino «Adesso si va avanti per tre puntate»: teatrino preparato per avere clip in puntata? (Di lunedì 26 settembre 2022) Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino hanno fatto scoppiare il primo dramma nella casa del GF Vip; mentre la vippona di Signorini ha dichiarato di avere un sincero interesse per il suo coinquilino, quest’ultimo si è invece totalmente allontanato dall’idea che lei si sarebbe potuta fare. Il gieffino, infatti, ha detto di esser sempre stato chiaro:... Leggi su donnapop (Di lunedì 26 settembre 2022)hanno fatto scoppiare il primo dramma nella casa del GF Vip; mentre la vippona di Signorini ha dichiarato diun sincero interesse per il suo coinquilino, quest’ultimo si è invece totalmente allontanato dall’idea che lei si sarebbe potuta fare. Il gieffino, infatti, ha detto di esser sempre stato chiaro:...

