Olevano Romano, Paola Buttarelli lascia la Giunta Quaresima (Di venerdì 19 agosto 2022) Giornata complessa ad Olevano Romano, sotto l'aspetto politico, quella del 19 agosto 2022. Protagonista Paola Buttarelli, la vicesindaco ed assessore ai Lavori Pubblici della Giunta Quaresima, che ha rassegnato le dimissioni dalla seconda carica del Governo locale e dalla delega assessorile. La missiva a firma di Paola Buttarelli Caro sindaco, con questa lettera rimetto le mie deleghe da vicesindaco ed assessore ai Lavori Pubblici. Dopo 6 anni di lavoro costante e giornaliero, prima come assessore al Servizi sociali – in prima linea durante tutta la pandemia – sempre per il bene della comunità; adesso come assessore ai Lavori Pubblici – cercando di migliorare la viabilità del nostro paese – impegnandomi giornalmente, ho deciso di rassegnare le ...

