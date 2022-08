Aveva appena firmato il rinnovo: l’ex Napoli lascia il calcio giocato (Di lunedì 15 agosto 2022) È finalmente iniziata la Serie A 2022/2023. I primi due giorni del campionato italiano hanno visto trionfare tutte le big e non hanno riservato nessun colpo di scena: primi tre punti conquistati per Milan, Inter, Roma, Lazio, Fiorentina e Atalanta (vittorie anche per Torino e Spezia). Nella giornata di oggi, invece, scenderanno in campo Napoli e Juventus rispettivamente contro Hellas Verona e Sassuolo per chiudere questo primo turno. Intanto, arriva una notizia a sorpresa da casa Fiorentina: il terzo portiere Antonio Rosati è pronto a lasciare il calcio giocato. A inizio luglio, l’estremo difensore Aveva annunciato il suo rinnovo annuale con la Viola con un video molto esilarante in cui comunicava “in corsivo” la sua firma del contratto. Ma a solo un mese e mezzo di distanza, ecco ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 15 agosto 2022) È finalmente iniziata la Serie A 2022/2023. I primi due giorni del campionato italiano hanno visto trionfare tutte le big e non hanno riservato nessun colpo di scena: primi tre punti conquistati per Milan, Inter, Roma, Lazio, Fiorentina e Atalanta (vittorie anche per Torino e Spezia). Nella giornata di oggi, invece, scenderanno in campoe Juventus rispettivamente contro Hellas Verona e Sassuolo per chiudere questo primo turno. Intanto, arriva una notizia a sorpresa da casa Fiorentina: il terzo portiere Antonio Rosati è pronto are il. A inizio luglio, l’estremo difensoreannunciato il suoannuale con la Viola con un video molto esilarante in cui comunicava “in corsivo” la sua firma del contratto. Ma a solo un mese e mezzo di distanza, ecco ...

