Russia sponsor del terrorismo, escalation Mosca-Washington: oltre il punto di non ritorno (Di domenica 14 agosto 2022) Torna altissima tensione tra Mosca e Washington. Se il Congresso degli Stati Uniti approverà il testo che dichiara la Russia "Stato sponsor del terrorismo" per l'invasione dell'Ucraina "avrà attraversato il punto di non ritorno", spiega Alexander Darchiev, direttore per il Nord America del Dipartimento del ministero degli Esteri russo. Un avvertimento in piena regola, come ammette lo stesso autore che chiarisce alla Tass che se gli Usa andranno fino in fondo ci saranno "gravissimi danni alle relazioni diplomatiche bilaterali che potrebbero giungere al declassamento e addirittura alla rottura". Non solo. Ulteriori sequestri di "beni russi da parte degli Stati Uniti" distruggerebbe le relazioni bilaterali di Mosca con Washington.

