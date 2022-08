Calendario Europei ginnastica artistica oggi: orari 14 agosto, programma, tv, streaming, italiane in gara, ordini di rotazione (Di domenica 14 agosto 2022) oggi domenica 14 agosto va in scena la quarta e ultima giornata degli Europei 2022 di ginnastica artistica. A Monaco (Germania) si disputeranno le Finali di Specialità: a partire dalle ore 14.30 le migliori otto atlete si fronteggeranno a viso aperto sui singolli attrezzi, in palio quattro titoli e dodici medaglie complessive. In mattinata (dalle ore 10.00) ci sarà invece spazio per gli atti conclusivi delle juniores. L’Italia andrà a caccia di altre medaglie dopo l’apoteosi nella gara a squadre e il trionfo di Asia D’Amato nel concorso generale. La nostra Nazionale vuole risplendere in lungo e in largo. Ad aprire le danze sarà Asia D’Amato al volteggio (è argento iridato in carica). Alle ore 15.17 toccherà ad Alice D’Amato e Giorgia Villa alle parallele asimmetriche, la genovese si ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022)domenica 14va in scena la quarta e ultima giornata degli2022 di. A Monaco (Germania) si disputeranno le Finali di Specialità: a partire dalle ore 14.30 le migliori otto atlete si fronteggeranno a viso aperto sui singolli attrezzi, in palio quattro titoli e dodici medaglie complessive. In mattinata (dalle ore 10.00) ci sarà invece spazio per gli atti conclusivi delle juniores. L’Italia andrà a caccia di altre medaglie dopo l’apoteosi nellaa squadre e il trionfo di Asia D’Amato nel concorso generale. La nostra Nazionale vuole risplendere in lungo e in largo. Ad aprire le danze sarà Asia D’Amato al volteggio (è argento iridato in carica). Alle ore 15.17 toccherà ad Alice D’Amato e Giorgia Villa alle parallele asimmetriche, la genovese si ...

