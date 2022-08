Elezioni: Calenda, 'Letta ha scelto opzione folle consapevolemente' (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago (Adnkronos) - Letta ha scelta "una opzione folle, ha profondamente sbagliato. Non ho niente contro di lui ma era perfettamente consapevole, e sono pronto a incontrarlo pubblicamente. Sapeva che si sarebbe rotta l'alleanza e l'ha fatto". Lo ha detto Carlo Calenda a La corsa al voto, su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago (Adnkronos) -ha scelta "una, ha profondamente sbagliato. Non ho niente contro di lui ma era perfettamente consapevole, e sono pronto a incontrarlo pubblicamente. Sapeva che si sarebbe rotta l'alleanza e l'ha fatto". Lo ha detto Carloa La corsa al voto, su La7.

