Victor TK Li ha ricevuto l’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia per il suo importante contributo all’economia italiana (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Hong Kong, 27 luglio 2022) – Victor TK Li, Presidente di CK Group, ha ricevuto l’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia, conferita dal Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, tramite il Console italiano a Hong Kong. L’Ordine della Stella d’Italia è un riconoscimento attribuito agli stranieri per il loro straordinario contributo all’economia, alla cultura o alla ricerca scientifica del Paese. Il titolo di Grande Ufficiale dell’Ordine è stato assegnato a Victor Li per i suoi significativi risultati nel ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Hong Kong, 27 luglio 2022) –TK Li, Presidente di CK Group, hadi, conferita dal PresidenteRepubblica, Sergio Mattarella, tramite il Console italiano a Hong Kong. L’Ordineè un riconoscimento attribuito agli stranieri per il loro straordinario, alla cultura o alla ricerca scientifica del Paese. Il titolo diè stato assegnato aLi per i suoi significativi risultati nel ...

Frances35753196 : @VictorM77695333 Grazie Victor, ricevuto e ricambio con affetto ?????? - _ilnapoletano_ : #Giuntoli in conferenza a #Dimaro22: 'Non abbiamo ricevuto nessuna offerta dall'#Bayern per Victor #Osimhen. Inoltr… -