Chinappi – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 1 luglio 2022)Via Augusto Valenziani, 19 – 00187Tel. 06/4819005 Sito Internet: www..it Tipologia: pesce Prezzi: crudi e cotti 15/28€, primi 18/20€, dolci 8€ Chiusura: Lunedì OFFERTA Sono tre lustri che Stefanocon la moglie Elena sono approdati aforti dell’esperienza fatta nel ristorante di famiglia a Formia nel Sud Pontino, tempo in cui è riuscito a conquistare una clientela ormai affezionata alla sua cucina di mare. Tutto si basa su una materia prima che non teme confronti, come risulta evidente dall’assaggio dei crudi, lavorata con mano rispettosa e una certa dose di creatività mai fine a se stessa. La si può provare optando per uno dei 3 percorsi degustazione da 40, 80 e 100 euro con i primi due di 4 e 7 portate e l’ultimo a sorpresa (il “fidatevi di Stefano”), oppure ...