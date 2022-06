Crolla la tettoia del palco del concerto di Elisa: due feriti a Bassano del Grappa (Di lunedì 27 giugno 2022) Due persone sono rimaste ferite nel crollo della tettoia del palco per il concerto di Elisa previsto per martedì 28 giugno a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Gli operai erano al lavoro per allestire la scenografia del concerto di domani della cantante italiana: la tettoia del palco era già stata montata ma si è piegata a 45 gradi Crollando sulla base del palco. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 27 giugno 2022) Due persone sono rimaste ferite nel crollo delladelper ildiprevisto per martedì 28 giugno adel, in provincia di Vicenza. Gli operai erano al lavoro per allestire la scenografia deldi domani della cantante italiana: ladelera già stata montata ma si è piegata a 45 gradindo sulla base del

Pubblicità

FQMagazineit : Bassano del Grappa, crolla la tettoia del palco allestito per il concerto di Elisa: due feriti non gravi - BrunellaCalabre : RT @LaStampa: Crolla la tettoia del palco per il concerto di Elisa a Bassano del Grappa: due feriti - DanieleDann1 : ?? Attimi di paura a #Bassano del Grappa, è crollata la tettoia del #palco per il concerto di #Elisa previsto per do… - lucafaccio : @elisatoffoli Crolla la tettoia del palco per il concerto di Elisa: due feriti -