LIVE Ciclismo, Campionati Italiani cronometro 2022 in DIRETTA: Baroncini guida all’intermedio, partiti Ganna e Sobrero (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA cronometro 15.18 Ecco il primo tempo di riferimento sul traguardo! Riccardo Lucca conclude la sua prova in 45’09”. 15.16 Alto invece il tempo di Oss. 22’45”55 per lui. 15.15 Nuovo miglior tempo all’intermedio! Virgilio Rossi ci segnala il passaggio di Filippo Baroncini in 22’08”55! 15.13 A breve avremo i tempi conclusivi dei primi corridori ad essere partiti. 15.11 Al momento dunque i migliori tempi al km 18 sono i seguenti: Samuele Rivi – 22’28’81 Kevin Colleoni – 22’37”00 Simone Bevilacqua – 22’52”12 15.08 PARTE Sobrero! Con il Campione uscente, sono completate le partenze! 15.07 Dal percorso Virgilio Rossi ci informa che al passaggio sui 18 km, Samuele Rivi è stato in grado di fare 22’28”81, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLA15.18 Ecco il primo tempo di riferimento sul traguardo! Riccardo Lucca conclude la sua prova in 45’09”. 15.16 Alto invece il tempo di Oss. 22’45”55 per lui. 15.15 Nuovo miglior tempo! Virgilio Rossi ci segnala il passaggio di Filippoin 22’08”55! 15.13 A breve avremo i tempi conclusivi dei primi corridori ad essere. 15.11 Al momento dunque i migliori tempi al km 18 sono i seguenti: Samuele Rivi – 22’28’81 Kevin Colleoni – 22’37”00 Simone Bevilacqua – 22’52”12 15.08 PARTE! Con il Campione uscente, sono completate le partenze! 15.07 Dal percorso Virgilio Rossi ci informa che al passaggio sui 18 km, Samuele Rivi è stato in grado di fare 22’28”81, ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE – Ciclismo Campionati Italiani 2022 cronometro uomini Elite: aggiornamenti in DIRETTA - #Ciclismo #Campionati… - infoitsport : LIVE - Ciclismo, Campionati Italiani 2022 cronometro uomini Elite: aggiornamenti in DIRETTA - infoitsport : LIVE Ciclismo, Campionati Italiani cronometro 2022 in DIRETTA: si comincia alle 14.30, a che ora parte Filippo Ganna - LorenzoGe79 : Appassionati di #Ciclismo, si torna in strada con il nostro PEDALINO! Riusciremo ad emergere?… - zazoomblog : LIVE – Ciclismo Campionati Italiani 2022 cronometro uomini Elite: aggiornamenti in DIRETTA - #Ciclismo #Campionati… -