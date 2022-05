Nigeria | calca in chiesa nel sud del Paese durante una distribuzione gratuita di cibo | “Sfondato un cancello | 31 morti e 7 feriti”

(Di sabato 28 maggio 2022) Almeno 31 persone sono rimaste uccise schiacciate nellain unadel sud della. Lo rende noto la polizia locale, precisando che vi sono almeno altre sette persone ferite. Secondo la stampa locale, il drammatico incidente è avvenuto nellaKings Assembly di Port Harcourt, capitale dello stato di Rivers,l’evento “shop for free” con ladied altri prodotti. Secondo la ricostruzione di Grace Iringe-Koko, portavoce della polizia locale, “alcune persone si sono presentate in anticipo, alcuni si sono spazientiti ed hanno iniziato a spingere, il che ha portato alla ressa”. Il gruppo di persone, ha detto la polizia, ripresa da Al Jazeera, haune nella...

Advertising

Labatarde2 : Da cosa scapperanno mai Nigeria, calca in chiesa nel sud del Paese durante una distribuzione gratuita di cibo: “S… -

Il Fatto Quotidiano

... il medico Joseph Kabungo, presente a bordocampo per la sfida di spareggio trae Ghana, ... stando ad alcune fonti, sarebbe stato travolto dalladei tifosi nigeriani che hanno invaso il ......come ufficiale antidoping della Confederazione africana (Caf) e della Fifa in occasione di-... per alcuni Kabungo sarebbe morto a causa dellache si è venuta a creare per entrare allo ... Nigeria, calca in chiesa nel sud del Paese durante una distribuzione gratuita di cibo: “Sfondato un… Almeno 31 persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite a Port Harcourt, città nel sud della Nigeria, nella calca nel corso di una distribuzione di cibo gratuito. La polizia locale, che ha aper ...31 persone sono rimaste uccise schiacciate nella calca che si è creata durante un servizio di distribuzione gratis di cibo e generi alimentari, da parte della King's Assembly Church ...