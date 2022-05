Gli italiani hanno più fiducia nella scuola (71%) meno nelle forze dell’ordine (60%). I dati del rapporto Eurispes (Di giovedì 26 maggio 2022) Resta alto il consenso degli italiani nei confronti di istituzioni e forze dell'ordine, ma non per partiti, politica e pubblica amministrazione. A rivelarlo è il 34/mo rapporto Italia dell'Eurispes. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 26 maggio 2022) Resta alto il consenso deglinei confronti di istituzioni edell'ordine, ma non per partiti, politica e pubblica amministrazione. A rivelarlo è il 34/moItalia dell'. L'articolo .

Advertising

AlbertoBagnai : Ci sarebbe da chiedersi perché gli italiani debbano subire simili élite, prostrate non tanto ai poteri forti quanto… - HuffPostItalia : Elon Musk: se gli italiani non fanno più figli si estingueranno - rubio_chef : No, affatto. Non capisco però perché gli ebrei sionisti italiani mi accusino di antisemitismo (senza che nessuno di… - LucioMM1 : @marccardillo @_alex91_ @stebellentani No giuro che gli aiuti italiani sono irrilevanti. Fanno fatica perchè c'è ai… - ledicoladelsud : Pena di morte no ma ergastolo e zero sconti, la giustizia secondo gli italiani -