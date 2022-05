Zelensky | 100 ucraini uccisi ogni giorno su fronte est

Advertising

Virus1979C : #Donbass, l’avanzata russa e la paura di Zelensky: «Perdiamo 100 soldati al giorno». - donyp00288476 : RT @Massimi06250625: Finalmente Zelensky comincia ad ammettere:'Solo in Donbass muoiono 100 soldati al giorno' - uncletomablogZ : RT @globalistIT: - globalistIT : - lucio22673283 : LIVE - Si intensificano gli attacchi in Lugansk, Zelensky: 'Cento militari morti al giorno' -

Da un minimo di 50 a un massimo diucraini muoiono ogni giorno sul fronte orientale della guerra contro la Russia: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrin un apparente riferimento alle vittime militari dell'...Di soldati uccisi ha parlato anche, dicendo che l'Ucraina ogni giorno sul fronte orientale perde dai 50 aimilitari. Intanto arriva la prima condanna per crimini di guerra: il sergente ...Lo annuncia il capo dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk Pushilin, come riporta Interfax. Ore 10 – Zelensky: “100 ucraini uccisi ogni giorno sul fronte est” Da un minimo di 50 a un massimo di 100 ...Da un minimo di 50 a un massimo di 100 ucraini muoiono ogni giorno sul fronte orientale della guerra contro la Russia: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un apparente riferimento ...