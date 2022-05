Covid, la pandemia rallenta ma Gimbe avverte: “Con calo efficacia della terza dose e flop della quarta, aumentano i decessi negli anziani” (Di giovedì 19 maggio 2022) Sono in calo i decessi da Covid con una riduzione nell’ultima settimana del 9,4%, ma aumenta la mortalità tra gli anziani nelle fasce over 80 e 60-79 anni. È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe. Un andamento che, come si legge nel monitoraggio, è stato registrato, in maniera progressiva, a partire da febbraio. Il calo di efficacia della terza dose ha diminuito la protezione dalla malattia grave nelle persone più fragile. Questo aspetto non è stato compensato dalla somministrazione della quarta dose, perché finora la campagna è stata un flop. Gimbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Sono indacon una riduzione nell’ultima settimana del 9,4%, ma aumenta la mortalità tra glinelle fasce over 80 e 60-79 anni. È quanto emerge dal monitoraggioFondazione. Un andamento che, come si legge nel monitoraggio, è stato registrato, in maniera progressiva, a partire da febbraio. Ildiha diminuito la protezione dalla malattia grave nelle persone più fragile. Questo aspetto non è stato compensato dalla somministrazione, perché finora la campagna è stata un...

