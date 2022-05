She Hulk, la super eroina verde, cugina di Bruce Banner: il trailer della serie (Di mercoledì 18 maggio 2022) She-Hulk, è l’attesissima nuova serie firmata Marvel che verrà trasmessa sul canale streaming di Disney+: il debutto sul piccolo schermo dell’eroina verde è previsto per il 17 agosto 2022 e a indossare i panni della protagonista sarà Tatiana Maslany, già attrice in Orphan Black. Vi raccomandiamo... Ms Marvel, la prima supereroina musulmana: una nuova serie in arrivo su Disney + Per gli appassionati de genere è bene sapere che la piattaforma ha appena diffuso il primo trailer su YouTube della serie, che ci dà anche qualche anticipazione sulla trama: la storia si concentra su Jennifer Walters (Maslany), un’avvocata cugina di ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 18 maggio 2022) She-, è l’attesissima nuovafirmata Marvel che verrà trasmessa sul canale streaming di Disney+: il debutto sul piccolo schermo dell’è previsto per il 17 agosto 2022 e a indossare i panniprotagonista sarà Tatiana Maslany, già attrice in Orphan Black. Vi raccomandiamo... Ms Marvel, la primamusulmana: una nuovain arrivo su Disney + Per gli appassionati de genere è bene sapere che la piattaforma ha appena diffuso il primosu YouTube, che ci dà anche qualche anticipazione sulla trama: la storia si concentra su Jennifer Walters (Maslany), un’avvocatadi ...

