Tel Aviv, 12 mag. (Adnkronos) - L'Idf ha intercettato due razzi in territorio israeliano provenienti da Rafah. Lo ha reso noto l'esercito dello Stato ebraico, precisando che non sono stati segnalati feriti o danni.

Mo: Idf, ‘intercettati due razzi provenienti da Rafah’ - Mo: Idf, ‘intercettati due razzi provenienti da Rafah’ - Tel Aviv, 12 mag. (Adnkronos) – L’Idf ha intercettato due razzi in territorio israeliano provenienti da Rafah. Lo ha reso noto l’esercito dello Stato ebraico, precisando che non sono stati segnalati ...

L’esercito israeliano colpisce obiettivi di Hamas a Jabalia - L’esercito israeliano colpisce obiettivi di Hamas a Jabalia - Sirene di allarme risuonano in Alta Galilea per il lancio di razzi dal Libano. A Tel Aviv tre arresti in una manifestazione antigovernativa ...

Mosca espone i trofei Nato catturati in Ucraina - Mosca espone i trofei Nato catturati in Ucraina - Giovani, anziani e famiglie - i padri con in braccio i figli più piccoli - premono contro le transenne per toccare l'Abrams. O meglio, quel che resta del tank americano, ormai senza cingoli, colpito d ...