Doctor Who 14 - Jinkx Monsoon | Maestro è in parte Joker e in parte me

(Di domenica 12 maggio 2024)ha avuto il ruolo dinel secondo episodio diWho 14 e ha svelato come Russell T Davies ha creato il personaggio. Nel secondo episodio diWho 14 ha debuttato un nuovo villain,affidata ache ha spiegato come Russell T Davies abbia delineato il ruolo pensando espressamente alla sua personalità. Lo showrunner era infatti andato a Manchester a vedere uno spettacolo dell'artista, essendo amici da molto tempo, e si è reso conto che aveva in mente una storia perfetta. La creazione diLo show diera una "farsa ambientata nel futuro" in cui, insieme a Major Scales, riflette sulla sua carriera: ...

Quando escono gli episodi di Doctor Who 14 su Disney+ - Quando escono gli episodi di doctor Who 14 su Disney+ - Quando escono gli episodi di doctor Who 14 su Disney+, in streaming a partire da sabato 11 maggio 2024 con i nuovi episodi.

Per Doctor Who è iniziata l'era del Dottore gagliardo - Per doctor Who è iniziata l'era del Dottore gagliardo - Su Disney+ debuttano le avventure regolari della 15a incarnazione del Signore del Tempo, firmate dal ritrovato Russell T Davies. Una svolta positiva, energica e accattivante come il nuovo protagonista ...

Doctor Who 14: Guida Completa all’Orario di Uscita su Disney+ e alle Avventure del Quindicesimo Dottore - doctor Who 14: Guida Completa all’Orario di Uscita su Disney+ e alle Avventure del Quindicesimo Dottore - Nella quattordicesima stagione di doctor Who, il Quindicesimo Dottore e la sua compagna Ruby Sunday viaggeranno attraverso il tempo e lo spazio, vivendo avventure che li porteranno dall’Inghilterra ...