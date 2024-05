IF - John Krasinski sull' ingaggio di Coope - Clooney e Reynolds | I più grandi ' si' della mia carriera

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 12 maggio 2024) Il film di prossima uscita è interpretato anche dalle star Blake Lively, Steve Carrell, Emily Blunt, Matt Damon, Jon Stewart, Phoebe Waller-Bridge. Forse uno degli aspetti più impressionanti del prossimo film di, IF - Gli amici immaginari, è il cast vocale stellare che la star ha schierato per il film. Il pluripremiato attore si è fermato venerdì al Tonight Show Starring Jimmy Fallon per parlare del progetto e il conduttore non ha potuto fare a meno di chiedergli come ha fatto lo sceneggiatore e regista a convincere le star più celebri a firmare per il progetto.svela che Steve Carell lo ha fatto piangere sul set di IF - Gli amici immaginari L'del cast stellare "Devo dire …