LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Maestri e Pietrobon sempre in fug - il gruppo controlla

15.24 Meno di 80 km al traguardo. 15.22 Jonathan Milan perde la volata per la terza posizione, la quale va ad appannaggio di Tim Merlier. Il friulano comunque conquista quattro punti utili nella difesa alla maglia ciclamino. 15.20 Occhio perché poco prima della linea del traguardo volante è presente un dosso che può mettere a rischio i corridori. 15.18fanno il loro ingresso a Mondragone. 15.16 Risale sui 2? il vantaggio disulmaglia rosa. 15.13 5 km allo sprint di Mondragone. 15.10 Andatura delche èin mano alla Alpecin-Deceuninck. 15.08 90 km al ...

Disavventura ieri sera per Costacurta negli studi di Sky: nel tentativo di simulare un azione di Milan-Cagliari si fa male in diretta tv Presente, come di consueto, negli studi di Sky Sport per il postpartita di Milan Cagliari di ieri ...

14.43 2? il divario che divide i primi due della corsa e il gruppo maglia rosa. 14.41 110 km al traguardo. 14.38 Poco meno di 30 km allo sprint intermedio di ...

15.03 Poco più di 10 km al traguardo volante di Mondragone. 15.00 Alcune immagini dalla corsa, gruppo che si trova a 1'45" da Maestri e Pietrobon . # Giro dItalia The ...

MotoGP Le Mans, Gp Francia diretta LIVE: Bagnaia e Martin si giocano la gara, che finale! - MotoGP Le Mans, Gp Francia diretta LIVE: Bagnaia e Martin si giocano la gara, che finale! - Il racconto in diretta del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Si corre sul circuito di Le Mans. Sono previsti 27 giri. Partenza in programma per le 14.00 di domenica 12 ma ...

PARTENZA GIRO D’ITALIA AVEZZANO: QUAGLIERI, “MAGIA DELLO SPORT ESALTA BELLEZZA NOSTRO TERRITORIO” - PARTENZA giro D’ITALIA AVEZZANO: QUAGLIERI, “MAGIA DELLO SPORT ESALTA BELLEZZA NOSTRO TERRITORIO” - È il commento dell’assessore regionale allo Sport e al Bilancio della Regione Abruzzo, Mario Quaglieri, in prima linea oggi per accogliere il giro e dare il via alla nona tappa Avezzano-Napoli alla ...

Giro d'Italia Pogacar: "Ho un'allergia, ma dovrebbe risolversi. Tris da cannibale I miei compagni volevano la vittoria" - giro d'Italia Pogacar: "Ho un'allergia, ma dovrebbe risolversi. Tris da cannibale I miei compagni volevano la vittoria" - giro D'ITALIA - Prima del giorno di riposo, Pogacar ha confessato di convivere con un'allergia e una congestione nasale. Nulla di preoccupante e il capitano ...