Bagnaia accetta la sconfitta | Martin e Marquez ne avevano di più E spiega un errore commesso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 12 maggio 2024) Francescochiude con un pizzico di amaro in bocca dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sullo splendido tracciato di Le Mans, infatti, il due-volte campione del mondo ha condotto a lungo la gara, salvo poi perdere due posizioni nelle battute conclusive, con punti pesanti a livello di titolo che se ne vanno. La gara va a Jorgeche consolida la sua leadership in campionato con un vantaggio di 446 millesimi su Marce 585 proprio su Pecco. Quarta posizione per Enea Bastianini a 2.2, quinta per Maverick Vinales a 4.0, quindi sesto Fabio Di Giannantonio a 9.4, settimo Franco Morbidelli a 9.8, ottavo Brad Binder a 10.3, nono Aleix Espargarò a 11.3, quindi decimo Alexa 13.4. Al termine della gara il portacolori del team ...